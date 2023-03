Der seit zwei Jahren krank geschriebene Sonneberger Landrat Hans-Peter Schmitz wird vorzeitig pensioniert. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, hat ein Amtsarzt festgestellt, dass der parteilose Politiker dienstunfähig ist. Der 64-Jährige sei daher vom Thüringer Landesverwaltungsamt zum 1. März in den Ruhestand versetzt worden.

Regulär wäre Schmitz' Amtszeit erst am 30. Juni 2024 zu Ende gegangen. Im Kreis Sonneberg steht damit noch vor den Sommerferien eine Neuwahl des Landrats an. Der Termin wird von Landesverwaltungsamt und Landkreis gemeinsam festgelegt.

Mit Martin Truckenbrodt aus Seltendorf warf am Donnerstag ein erster Kandidat seinen Hut in den Ring. Wie Truckenbrodt MDR THÜRINGEN sagte, will er jedoch nur bei einer breiten Unterstützung von Parteien und Wählergruppen kandidieren. Für die Ökologisch-Demokratische Partei, für die er sonst in der Region aktiv ist und für deren Bundesverband er hauptberuflich als IT-Beauftragter arbeitet, wolle er nicht antreten.