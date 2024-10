Zuletzt soll die junge Mutter am Samstagabend gesehen worden sein. Der exakte Zeitpunkt ihres Verschwindens ist unbekannt. Laut Polizei ließ die Frau einen drei Wochen alten Säugling in ihrer Unterkunft zurück.

Rund 100 Helfer von Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Technischen Hilfswerk und Bergwacht suchten in der Nacht das Waldgebiet ab. Zum Einsatz kamen der Polizei zufolge vier Drohnen mit Wärmebildkameras und mehrere Rettungshunde. Bisher fehle aber jede Spur von der Vermissten.

Das Kind wurde nach gesundheitlicher Untersuchung im Krankenhaus in die Obhut des Jugendamts übergeben Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt in alle Richtungen. Gegen vier Uhr am Montagmorgen wurde die Suche zunächst unterbrochen, weil die Helfer erschöpft waren.