Spurlos verschwunden Polizei stellt Suche nach junger Mutter ein und setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

23. Oktober 2024, 10:54 Uhr

Auch nach mehreren Sucheinsätzen konnte eine im Kreis Sonneberg vermisste 36-Jährige nicht gefunden werden. Die Suche wurde eingestellt. Die Frau hatte sich am Wochenende in einem Feriendorf in ein Bungalow eingemietet und dort ein drei Wochen altes Baby zurückgelassen. Bisher fehlt von ihr jeder Spur. Die Polizei setzt nun auf Hinweise aus der Öffentlichkeit.