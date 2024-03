Forstamtsleiter Roland Kaiser zeigt ein Waldstück in der Nähe des Sonneberger Ortsteils Judenbach. Direkt an der Straße, der Waldweg geht etwas bergauf und weiter hinten ist sogar Platz zum Wenden. Ein altes Fahrrad, vergammelte Sofakissen, Töpfe, sogar ein Kühlschrank finden sich mitten im Grünen. Eine Lkw-Ladung voller alter Gipsformen modert vor sich hin. Daneben bergeweise verschimmeltes Heu .

Sproßmann zeigt sich wenig überrascht. Er habe damit schon gerechnet. "Es ist auch so eine typische Ecke direkt an der Straße, kurze Einfahrt in den Wald und Hanglage", so Sproßmann. Die Leute tun das, obwohl laut Waldgesetz Geldbußen drohen. Wer in flagranti erwischt wird, muss mit mindestens 500 Euro rechnen. "Je nach Schwere des Vergehens können es aber auch bis zu 25.000 Euro werden", ergänzt Kaiser. Leider aber ertappen die Förster nur selten jemanden auf frischer Tat. "Aber wenn, dann gibt es kein Erbarmen."