Trotz seines hohen Alters hat ein 89-Jähriger am Donnerstagabend in Sonneberg einen Dieb gestellt und ihn anschließend selbst auf der Wache abgeliefert. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein zunächst Unbekannter bei dem Senioren geklingelt. Er bat den Rentner um Zettel und Stift und nutzte einen unbeobachteten Moment, um den alten Mann zu bestehlen. Der Unbekannte entwendete über 200 Euro in bar aus der Wohnung des 89-Jährigen und flüchtete.