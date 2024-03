Das Landgericht Meiningen hat am Mittwoch einen 20-jährigen Mann wegen Totschlags und Bedrohung zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt. Das Geicht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte einen in der Nachbarschaft wohnenden 72-Jährigen im vergangenen September so schwer verletzt hat, dass das Opfer einige Tage später starb. Die Staatsanwaltschaft hatte neuen Jahre Haft gefordert. Der Angeklagte wurde nach Jugendstafrecht verurteilt.

