Laut dem Thüringer Innenministerium liegt der Hauptgrund für die deutlich gestiegenen Fallzahlen in der Überbelegung der Erstaufnahmeeinrichtung im Jahr 2023. Damals hätten bis zu 1.600 Menschen in der Einrichtung gelebt . Jetzt seien es nur noch rund 900.

Die Behörden hätten mit einem Paket von Maßnahme auf die neue Situation reagiert. So seien Straftaten konsequenter verfolgt und die Polizeipräsenz sowohl in der Erstaufnahmeeinrichtung selbst als auch in deren Umfeld verstärkt worden. So seien jeden Tag in der Zeit von 7 bis 2 Uhr morgens jeweils mindestens zwei Beamte vor Ort. Einmal pro Woche treffen sich laut Ministerium alle Verantwortungsträger, um ein aktuelles Lagebild zu erstellen.