In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl hat es in der Nacht zu Samstag erneut einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Am Abend waren laut Polizei mehrere Bewohner in Streit geraten. Daraus habe sich eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt. Ein Mann sei verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden.