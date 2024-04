Bildrechte: Colourbox.de

Kriminalität Deutlich mehr Ladendiebstähle in Thüringen: Wie sich Einzelhändler wehren können

17. April 2024, 13:13 Uhr

In Thüringen ist die Zahl der Ladendiebstähle stark angestiegen. Händler erhielten in Suhl daher am Dienstagabend von der Polizei Tipps zum Schutz vor Dieben - und Hinweise, wo sich Opfer von Diebstählen helfen lassen können.