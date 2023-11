Die Landesregierung sucht weiterhin nach einer Immobilie für eine weitere Erstaufnahme. In der früheren Frauenklinik des Wismut-Krankenhauses in Gera sollen ab Beginn des nächsten Jahres vorübergehend etwa 200 Plätze für Flüchtlinge geschaffen werden. Laut Innenministerium handelt es sich aber nicht um eine neue reguläre Erstaufnahmestelle. Vielmehr ist die Rede von einer Lösung für ein Jahr, um die Erstaufnahme in Suhl temporär zu entlasten.