Wer Kerstin Herzog am Beckenrand beobachtet, spürt, dass sie hier genau am richtigen Platz ist. Dabei sind es furchtbare Schmerzen gewesen, die die 58-Jährige einst zum Schwimmen gebracht haben. Eine Erkrankung der Wirbelsäule zwang Herzog im Kindesalter, ihre geliebte Leichtathletik aufzugeben. Statt dreimal in der Woche zum Training ins Stadion ging es zum Reha-Schwimmen. Und da sei es einfach passiert. "Ich habe dort so einen Spaß gehabt, habe durch das Schwimmen meine Muskeln trainiert und bin schmerzfrei."