Das Ottilienbad in Suhl ist bei ambitionierten Schwimmern aber auch Familien mit kleinen Kindern beliebt. Das liegt daran, dass es auch für jeden was zu bieten hat. Wer in Ruhe schwimmen möchte, hat zwei 50-Meter-Bahnen am Rand des Beckens. Für den Spaß gibt es eine Rutsche und einen Strömungskanal. Auch ein Sprudelbecken und Massagedüsen unter Wasser hat das Bad zu bieten.

Das Bad ist 1995 nach dem Umbau der damaligen Schwimmhalle eröffnet worden. Und auf den ersten Blick sieht man ihm die 29 Jahre, die es inzwischen auf dem Buckel hat, nicht an. Die Fliesen schimmern tiefblau, das Bad wirkt gepflegt und sauber. Geschäftsführerin Diana Schneider erklärt das so: "Wir haben es so gut in Schuss gehalten, weil wir jedes Jahr eine zwei- bis dreiwöchige Pause einlegen. Da werden Fliesen ausgetauscht, die Fugen erneuert, technische Geräte verbessert oder ausgetauscht und repariert."

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Schwerer Wasserschaden nach fast 30 Jahren führte zu Havarie

Dass das Bad noch so gut aussieht, sei vor allem den Mitarbeitern zu verdanken. "Aber lange können wir mit einer Sanierung nicht mehr warten", so Schneider. Seit 2018 ist der blaue Kegel mitten im Bad trockengelegt. Der ist zwar eher nur ein schmückendes Element und für die Badegäste nicht so wichtig, trotzdem erinnert er die Mitarbeiter immer wieder an die große Havarie. "Der ganze Keller stand 20 Zentimeter unter Wasser", erinnert sich der Technik-Chef Andreas Theis. "Da floss massiv Wasser aus dem Becken raus, ohne dass wir wussten, woher."

Monatelang war das Bad geschlossen. "Erst mal mussten Gutachter rangeholt werden und es wurde probiert und versucht. Im Endeffekt war der Schaden unter dem Becken und wir sind nicht rangekommen", so Theis. Neben dem Kegel musste auch die Nackendusche vom Wassernetz genommen werden. "Die vermissen die Badegäste schon eher", sagt Theis. Deshalb muss - wenn saniert wird - auch ein neues Becken eingebaut werden. "Wir sind noch nicht sicher, ob es ein Edelstahlbecken wird oder wir wieder ein Betonbecken mit Fliesen bauen", so Schneider. Die Planer würden gerade sämtliche Vor- und Nachteile abwägen. Optisch wird sich das Bad nach seiner Sanierung kaum verändern, aber die Technik im Keller wird bis auf die Pumpen- und Filteranlage komplett erneuert.

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Sanierung soll Energiesparen ermöglichen

"Es betrifft vor allem die Heizung und die Klimaanlage, die sind jetzt fast 30 Jahre alt. Sie sind verschlissen und nicht mehr auf dem Stand der heutigen Zeit. Beispielsweise die Wärmerückgewinnung funktioniert heutzutage ganz anders. Es ist mehr rauszuholen und wir könnten deutlich mehr Energie sparen", so Techniker Theis. Schneider ergänzt, dass deshalb auch neue Fenster eingebaut werden sollen. Auf dem Dach soll eine Photovoltaikanlage Sonnenenergie liefern.