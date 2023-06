Die Digitalagentur Dotsource will in ihren neuen Standort in der Alten Feuerwache in der Saalbahnhofstraße bis zu 100 Millionen Euro investieren. Das schnell wachsende Unternehmen will mit dem Bau 10.000 Quadratmeter Bürofläche für die eigene Firma schaffen. Darüber hinaus sollen ein Supermarkt, ein Restaurant und ein kleiner Park mit Veranstaltungsfläche sowie zwei Tiefgaragen-Ebenen gebaut werden. Zudem soll ein Wohnturm mit 16 Etagen, der aus dem Gebäudekomplex herausragt, entstehen. In ihm sind 50 Wohnungen geplant.