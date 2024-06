Gerade in den Höhenlagen des Thüringer Waldes haben laut Thüringenforst die Holzarbeiten sowie der Transport in diesem Jahr deutlich zugenommen. "Wir sind in einer Krisensituation und das schon seit 2018. Das bedeutet einmal, dass die Holzerntemaßnahmen deutlich zugenommen haben und auch das die Frequenz von Holztransport zunehmen. Was einfach der Situation geschuldet ist, dass das Borkenkäferholz nicht lange im Wald gelagert werden kann und schnell raus muss", sagt Horst Sproßmann von Thüringenforst.