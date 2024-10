Strejc verwies am Freitag auf die Bedeutung der Thermalbäder in den Kurorten für die Gesundheitsprävention. Sie seien essenzieller Bestandteil für die angebotenen Therapien und Heilmethoden. Das verwendete Thermalwasser sei als Heilmittel deklariert und werde in den Thüringer Thermalbädern unter anderem bei Gelenktherapien sowie bei Muskel- und Nervenleiden eingesetzt.

In den sechs kommunalen Thermalbädern in Bad Frankenhausen, Bad Langensalza, Bad Salzungen, Bad Lobenstein, Heilbad Heilgenstadt sowie in Bad Tabarz beteiligten sich rund 100.000 Menschen pro Jahr an Präventionskursen.