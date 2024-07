Es ist einer unserer Lieblingssätze und in der Diskussion zum Nachtleben in großen Städten fiel er: "Hätte nie gedacht, mal bei einem Thema gleicher Meinung mit Ihnen zu sein." Bei solchen Alltagthemen finden sich glücklicherweise immer wieder User zusammen, die sonst bei den auf der Webseite dominierenden politischen Diskussionen - zurückhaltend gesagt - Schnittmengen im Nanometerbereich haben. Darunter fallen auch Themen wie Einkaufen in Innenstädten oder online oder (vor allem auf Social Media diskutiert) eine Überraschungsbox für Retouren in Bleicherode. Zu den vielleicht lesenswertesten Diskussionen in dieser Rubrik zählt die Debatte über den sich wandelnden Arbeitsmarkt am Beispiel des wegen Personalmangels aufgebenden Geraer Eisdielen-Betreiber. Das war eindeutiger Meinungs-Mehrwert zum Bericht, danke.