Dass das BSW nicht zuletzt der AfD Wähler streitig machen könnte, ist hinlänglich analysiert. Wer droht also noch in Abstiegsnot zu geraten? Klare Antwort: Linke und SPD. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden noch mehr Linken-Politiker verschiedener Ebenen die Partei verlassen und zum BSW wechseln.

Die Linke muss sich dann fragen: Warum laufen uns die Leute weg? Und daran schließt sich die Frage an: Hat die Linke in der Personalie Wolf etwas Wesentliches übersehen? Wäre Wolf vielleicht eine geeignete Ramelow-Nachfolgerin gewesen?

Schwerer wiegt da schon, dass das BSW die Genossen inhaltlich überflüssig machen könnte. Das, was bislang programmatisch vom Wagenknecht-Bündnis bekannt ist, erinnert in Ansätzen an das einstige Erfolgsrezept der dänischen Sozialdemokraten im Kampf gegen den aufkeimenden Rechtspopulismus im Land. Rigide in der Asylpolitik, kulturell konservativ auftretend und den Sozialstaat sichernd.