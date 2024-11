Georg Maier ist als SPD-Chef in Thüringen wiedergewählt worden. Auf dem Landesparteitag der SPD in Bad Blankenburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stimmten 131 von 211 für den 57-jährigen bisherigen Vorsitzenden. 64 Mitglieder stimmten mit nein und 16 enthielten sich. Eine Gegenkandidatur gab es nicht.

Der 57-Jährige steht seit vier Jahren an der Spitze der Sozialdemokraten in Thüringen. Seit 2017 ist Maier Innenminister in der noch geschäftsführenden rot-rot-grünen Minderheitsregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Derzeit verhandelt die SPD als kleinster Partner mit CDU und BSW über eine Dreier-Koalition für die Landesregierung der nächsten Jahre. Die SPD hatte bei der Landtagswahl Anfang September mit 6,1 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Thüringen bekommen.