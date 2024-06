Weil Amtsinhaberin Antje Hochwind-Schneider (SPD) bei der Landratswahl am 26. Mai nur 45,7 Prozent der Stimmen holte, verpasste sie die absolute Mehrheit. Andreas Hartung-Schettler von der AfD bekam 32,8 Prozent. Beide Kandidaten mussten damit in die Stichwahl am 9. Juni.