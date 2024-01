Der Jazzclub Eisenach ist ein einzigartiger Fall, sagt Musikwissenschaftler Simon Bretschneider, der im Lippmann+Rau-Musik Archiv arbeitet. Das liege an dem riesigen ehrenamtlichen Engagement von Anfang an. Gegründet worden sei der Club in den 1950er-Jahren - und damit in einer Zeit, als eigentlich alles verboten worden sei. Die Jazzfreunde der Stadt machten Bretschneider zufolge immer weiter, sodass nun 65-jähriges Jubiläum gefeiert werden kann: "Es ist der älteste noch betriebene Jazzclub im Osten Deutschlands!"

Gründer Manfred Blume, so erinnert sich der langjährige Vorsitzende Reinhard Lorenz im Gespräch mit MDR KULTUR, habe damals die FDJ-Funktionäre im VEB Automobilwerk Eisenach mit viel Rhetorik überzeugen müssen: "Das war nicht ganz einfach zu managen, weil in den Fünfzigern über diese Musik, glaube ich, noch sehr viel irrige Meinungen existierten."

Jazz habe als "Musik des Klassenfeindes" gegolten, berichtet Lorenz. "Die politisch Verantwortlichen waren misstrauisch diesem Aufbruch gegenüber, den die jungen Leute damals an den Tag legten." Jazz sei die Musik der unterdrückten Schwarzen, so argumentierte Blume damals, um die Gründung durchzubringen. Und er wies darauf hin: Die Nationalsozialisten hätten Jazz und Swing abgelehnt

Über die Thüringer Jazzclubs in der DDR-Zeit hat der Erfurter Musikwissenschaftler Martin Breternitz promoviert. Darüber, was sie bei allen regionalen Unterschieden verbindet, sagt er: "Ich glaube, die Suche nach einer eigenen Nische verbunden mit großem Musikenthusiasmus." Dabei fand das Ganze immer in der Gemeinschaft statt, führt Breternitz weiter aus: "Das mögen an manchen Orten drei, vier, fünf Jazz-begeisterte Menschen gewesen sein. Anderswo waren das vielleicht auch mal 50 wie beispielsweise hier in Eisenach."