Das Eisenacher Lippmann+Rau-Musikarchiv hat am Mittwoch Einzelheiten zur Übernahme der Sammlung Kleff bekanntgegeben. Demnach überlässt der Musikjournalist und Autor Michael Kleff dem Archiv seine gesammelten Materialien aus mehr als 35 Berufsjahren. Sie enthält Tausende Dokumente zur Geschichte von Jazz, Folk, Blues und Rock. Darin sollen Interessierte in Zukunft zu Themen an der Schnittstelle zwischen Musik, Politik und Gesellschaft recherchieren können. Die offizielle Übernahme der Sammlung soll im September 2024 erfolgen.