Der Opel-Mutterkonzern Stellantis investiert mehr als 130 Millionen Euro in sein Eisenacher Werk. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, soll das Geld in die Produktion des elektrischen Nachfolgers des SUV Grandland gesteckt werden. In der zweiten Jahreshälfte 2024 solle damit begonnen werden, das batterieelektrische Auto zu bauen.