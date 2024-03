Die geplante Sportarena im Eisenacher Industriedenkmal "O1" soll auf der Rückseite einen Neubau bekommen. Die Stadtverwaltung hat die Pläne am Montagmittag vorgestellt.

Mit dem Landesamt für Denkmalpflege habe man sich darauf verständigt, dass dieser Flügel abgerissen werden darf. Das vereinfacht bautechnisch den Neubau der Sportarena im Inneren der einstigen Produktionshalle des Automobilwerks aus den 1930er Jahren. So werden Umkleiden und Mehrzweckräume auf der Ostseite geplant, die auch unterkellert werden soll. Wenn moderne Baustandards eingehalten werden können, werde sich das auch positiv auf die Betriebskosten auswirken, sagte Ihling.

Aktuell hat die konkrete Kostenplanung für das Großvorhaben begonnen. Oberbürgermeisterin Katja Wolf kündigte an, dass am 11. April erneut mit den Fördermittelgebern beraten werde. Bisher wurden die Kosten auf rund 43 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt brauche die Sporthalle, sagte Wolf. Sie werde von Schulen und Vereinen dringend benötigt, aber auch von den Erstliga-Handballern des ThSV.

Für den ThSV sprach Manager René Witte von einer guten Zusammenarbeit. In der Arena sollen seinen Angaben nach 4.000 bis 4.300 Plätze entstehen. Schon jetzt sei die Nachfrage nach Tickets höher als die Kapazität. So könne der Verein für jedes Spiel 1.000 Sitzplätze mehr verkaufen als in der Werner-Aßmann-Halle vorhanden sind.