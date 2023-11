In Gotha ist ein 27 Jahre alter Mann am frühen Sonntagmorgen nach einem Böllerwurf angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei kam es zu dem Vorfall auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung. Mehrere Gruppen waren demnach in der Goldbacher Straße unterwegs, als der 27-Jährige einen Böller zündete.

Bildrechte: dpa