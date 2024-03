Das Feuer auf dem Truppenübungsplatz bei Ohrdruf im Landkreis Gotha ist am Donnerstagmittag offenbar bei einer Schießübung mit Pistolen ausgebrochen. Das Gras rund um den Schießplatz sei trocken gewesen, sagte ein Sprecher des Aufklärungsbataillons 13 in Gotha. Durch aufkommenden Wind am frühen Abend wurde das Feuer erneut entfacht.