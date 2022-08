Bei der diesjährigen Ausgrabung an der weltweit bedeutsamen Fossillagerstätte Bromacker im Thüringer Wald haben Forscher rund 400 Funde geborgen. Darunter waren ein Skelett in einem fossilen Grabgang, sehr gut erhaltene, große Tausendfüßer oder Schwimmspuren von Ursauriern. Am Ende der einmonatigen Grabungen kamen 180 Kisten zusammen, wie die Stiftung Schloss Friedenstein am Donnerstag mitteilte.

Die Sommergrabung auf dem Bromacker dauerte vier Wochen. Bildrechte: Alice End