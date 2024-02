Mit einem Salutschuss startet am Sonntagmittag um 13:11 Uhr der Kreiskarnevalsumzug des Landkreises Gotha in Wechmar. Nach Angaben des Wechmarer Carnevalsvereins (WCV) werden 1.500 Närrinnen und Narren beim Umzug mitmachen. Auf 40 geschmückten Wagen ziehen sie durch die Stadt. Der Verein erwartet rund 10.000 Zuschauer an den Straßenrändern.