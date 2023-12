Das Thüringer Landesprinzenpaar für die aktuelle Karnevalsaison kommt vom Faschingsverein Kuckuck Sonneberg. Pauline I. und Louis I. setzten sich beim öffentlichen Voting mit Abstand klar durch, gab der Landesverband Thüringer Karnevalvereine am Silvestertag bekannt. Die beiden zeigten sich überglücklich von ihrer Wahl, "denn damit gehe in der 40. Jubiläumssaison ihres Karnevalsvereins ein Traum in Erfüllung". Bildrechte: Faschingsverein Kuckuck Sonneberg

Neun Paare hatten sich als Landesprinzenpaar beworben. Mehr als 3.300 Voting-Stimmen wurden insgesamt über Facebook, Instagram und auf der Verbandshomepage abgegeben. Auch die Thüringer Karnevalsvereine und ihre Präsidenten konnten abstimmen, allerdings haben nur 41 von 336 Mitgliedsvereinen mitgemacht. Verbandspräsident Christoph Matthes zeigte sich von der geringen Resonanz enttäuscht.

Erste offizielle Termine schon im Januar

Offiziell werden Pauline I. und Louis I. am 6. Januar um 11 Uhr im Sonneberger Rathaus "inthronisiert". Weitere offizielle Termine stehen ebenfalls bereits fest: Am 18. Januar werden die beiden Thüringen beim Empfang des Bundeskanzlers in Berlin repräsentieren und am 13. Februar am Empfang von Ministerpräsident Bodo Ramelow teilnehmen.

Die 19-jährige Pauline Schubart und der 20 Jahre alte Louis Reichenbacher feiern auch ein persönliches Jubiläum, denn genau vor zehn Jahren amtierten sie bereits als Kinderprinzenpaar in Sonneberg.