Das Landgericht Göttingen hat einen 32-jährigen Thüringer im Prozess um ein Drogen-Großlabor zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann aus Tambach-Dietharz war einer von zwei Hauptangeklagten, die sich wegen gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten mussten. Der andere ist aus dem niedersächsischen Weißenborn. Auch er muss für sechseinhalb Jahre in Haft. Insgesamt sprach das Gericht am Donnerstag mehrjährige Haftstrafen gegen vier Angeklagte aus.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass beide Männer eine Kokain-Produktion in großer Menge in einer Scheune in Weißenborn (Kreis Göttingen) überwacht hatten. Das Labor war nur einen Tag nach Produktionsstart im Rahmen einer Razzia im vergangenen Dezember aufgeflogen. Razzien gab es zu der Zeit in der Sache auch im thüringischen Uder (Eichsfeldkreis) und in Tambach-Dietharz. Beide Hauptangeklagten hatten sich damit verteidigt, von der Existenz des Labors nichts gewusst zu haben. Das Gericht stellte aber fest, dass sie das Labor ausgestattet hatten. Von Polizei sichergestelltes Kokain (Archivbild) Bildrechte: dpa

Die beiden Mitangeklagten müssen ebenfalls ins Gefängnis. Sie waren laut Gericht von Hintermännern angeheuert worden, um Kokain herzustellen. Das Gericht verhängte für sie Strafen von viereinhalb Jahren beziehungsweise zwei Jahren und acht Monaten Haft. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Zu Prozessbeginn im Juni sagte die Staatsanwaltschaft Göttingen, bei der Durchsuchung in der Scheune seien 25 Kilo Kokain gefunden worden - außerdem eine interne Preisliste, nach der ein Kilo einen Verkaufswert von 33.000 Euro habe. Laut Staatsanwaltschaft ist dieser Preis für den illegalen Verkauf realistisch.