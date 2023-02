In dem Mordfall in einer Spielhalle in Gotha im Jahr 2007 gibt es einen neuen Tatverdächtigen. Das hat die Staatsanwaltschaft Erfurt am Mittwoch bestätigt. Nach Angaben eines Sprechers wurde ein Tatverdächtiger ermittelt, der die 57-jährige Mitarbeiterin damals erschossen haben soll. Der mutmaßliche Mörder sei allerdings vor 13 Jahren gestorben.