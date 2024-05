Nach dem Sprengen von zwei Geldautomaten am frühen Donnerstagmorgen in Friedrichroda im Kreis Gotha hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Demnach gab es gegen 1.30 Uhr zwei Detonationen, von denen die Geldautomaten in Einzelteile zerlegt worden, in der Sparkassenfiliale in der Hauptstraße. Die Täter - es handelt sich offenbar um drei Männer - zündeten demnach zwei Sprengsätze kurz nacheinander. Ob sie Bargeld erbeuteten und - wenn ja - in welcher Höhe ist unklar. Der Schaden an dem Gebäude wird auf eine halbe Million Euro geschätzt. Ein Statiker hat das Haus überprüft, es besteht keine Einsturzgefahr. Wann die Filiale wieder öffnen kann ist noch nicht bekannt.