Nach dem kurzen Sommer-Intermezzo ist im Thüringer Wald der Winter zurück. Während es in weiten Teilen Thüringens am Montagabend zunächst gestürmt hat, fielen rund um Oberhof am Dienstagnachmittag mehrere Zentimeter Schnee. Nach Angaben des MDR-Wetter-Studios lag auf der Schmücke bei Minus einem Grad eine etwa vier Zentimeter dicke Schneedecke.

Bildrechte: MDR/Tino Geist