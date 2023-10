Bei einem Unfall in Ohrdruf (Landkreis Gotha) sind am Dienstagmorgen fünf Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Kinder. Laut Polizei war eine 40 Jahre alte Autofahrerin an einem Bahnübergang nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Laut Polizei ist die Unfallursache noch unklar. Bildrechte: imago/Pressedienst Nord