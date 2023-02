Bei rund 300 Haushalten in Dippach und Dankmarshausen im Wartburgkreis sind am Sonntag die Gasheizungen ausgefallen. Grund ist nach Angaben eines Sprechers der Thüringer Energienetze (TEN) ein Frostschaden an einem Gasdruckregler.

Am Nachmitag sollen die Heizungen wieder laufen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/Westend61