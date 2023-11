In Seebach im Wartburgkreis hat das Maschinenbau-Unternehmen Deckel Maho sein Werk für rund 21 Millionen Euro modernisiert. Mehr als die Hälfte der Summe ist nach Firmenangaben in neue Maschinen geflossen. Die Montagehalle sei umfassend saniert und mit neuer Robotertechnik ausgestattet worden. In das Ausbildungszentrum habe das Unternehmen 2,5 Millionen Euro investiert.