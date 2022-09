Der Autobauer Opel will die Zahl der Beschäftigten weiter reduzieren. So sollen an den drei deutschen Standorten Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach bis zu 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein Freiwilligenprogramm ausscheiden, etwa über Altersteilzeit, Vorruhestand oder mit Abfindungen, wie ein Sprecher des Mutterkonzerns Stellantis intern ankündigte.