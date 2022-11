In mehreren Orten in Thüringen wird am Mittwoch der Opfer der nationalsozialistischen Pogromnacht am 9. November 1938 gedacht. In Erfurt erinnert die jüdische Landesgemeinde gemeinsam mit Vertretern der Landesregierung an die Verfolgung, Ermordung und Deportation von Jüdinnen und Juden vor 84 Jahren.

In Weimar ist eine Veranstaltung in der Gedenkstätte Buchenwald geplant. Auch in Jena, Sömmerda und Gera werden Kränze niedergelegt und der Opfer gedacht.

Synagogenstraße in Eisenach erhält Namen zurück

In Eisenach werden am Mittwoch eine Straße umbenannt und eine Gedenktafel eingeweiht. An der Synagogen-Gedenkstätte wollen Stadt, Kirchen, Gewerkschaften und das Bündnis gegen Rechtsextremismus am frühen Abend an die Geschehnisse des 9. November 1938 erinnern.