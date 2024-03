Die in finanzielle Schwierigkeiten geratene VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden erhält von den anderen Volks- und Raiffeisenbanken Hilfen in Höhe von rund 280 Millionen Euro. Dabei handelt es sich nach MDR-Informationen um Garantien zur Absicherung möglicher Verluste.

Ohne diese Garantien wäre der Fortbestand des Südthüringer Geldinstituts akut gefährdet, wie der seit Dezember in der Bank tätige Bafin-Sonderbeauftragte Christian Gervais und ein Vertreter des Bundesverbandes der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) nach MDR-Informationen am Dienstagabend auf einer außerordentlichen Generalversammlung der Bank in Erfurt mitteilten.