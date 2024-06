Für die Eisenacher CDU ging Bürgermeister Christoph Ihling ins Rennen um den OB-Posten. Am 16. Januar hatte ihn der Vorstand des Stadtverbandes einstimmig vorgeschlagen. Am 2. März wurde er bei einer Mitgliederversammlung ebenfalls einstimmig nominiert. Ihling hatte sich bereits vor sechs Jahren um das Amt beworben, es aber nicht in die Stichwahl geschafft. Er wurde 1985 in Eisenach geboren, ist verheiratet und gelernter Immobilienkaufmann. An der Eisenacher Berufsakademie machte er außerdem einen Bachelor in Betriebswirtschaft. Im Eisenacher Rathaus leitet er seit zwei Jahren den Fachbereich Infrastruktur. Vorher war er seit Oktober 2010 Projektleiter der Städtischen Wohnungsgesellschaft.