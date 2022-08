Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Russland will AKW angeblich an Krim anschließen

Russland will das besetzte AKW Saporischschja nach ukrainischen Angaben an die annektierte Halbinsel Krim anschließen. Die USA unterstützen die Räumung von Minen in der Ukraine. Aktuelle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine und seine Folgen im Newsblog.