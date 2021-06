Der Kollege meinte nur so genannte Strafverfahren. Ob man kurzfristig verhaftet wird (für zehn bis 15 Tage), bleibt unvorhersehbar. Oft ist dahinter keine Logik zu erkennen. Im Mai gab es eine Protestaktion von Frauen, die in weißer Kleidung weiße Rosen auf dem Boden legten, als Symbol gegen die Gewalt. Die Reporterin, die das fotografierte, musste dafür zehn Tage hintern Gittern verbringen.



Die Identifizierung von Demo-Teilnehmerinnen war da schon komplizierter. Zwar kann die Polizei über das Mobilfunknetz den Aufenthalt von Personen bestimmen, aber die Frauen hatten keine Handys dabei und trugen zudem Sonnenbrille und Mundschutz. In den darauffolgenden Tagen wurde ein Dutzend Frauen in ihren Häusern verhaftet und zu zehn bis 15 Tagen Haft verurteilt. Nur eine davon sagte aus, dass sie tatsächlich an der Aktion beteiligt war - andere wussten offenbar gar nicht davon. Es scheint, dass die Polizei einfach diejenigen mitgenommen hatte, die mit ihren Handys mehr oder weniger zur gleichen Zeit in der Nähe waren. Einerseits ist das eine Einschüchterungsstrategie, anderseits wohl einfach Erfüllung eines "Verhaftungsplans" - so wie in der sowjetischen Planwirtschaft.