Zusammengefaltet werden sie auf einem Campingtisch, an dem Katja sitzt. "Bei uns kann man einen Brief an die 370 Inhaftierten in belarussischen Gefängnissen schreiben oder einen Papierflieger aus Protest basteln", sagt die 25-jährige Minskerin. Seit Oktober 2020 lebt sie in Vilnius im Exil. Katja war im Team um Wiktor Babariko, einen mittlerweile in Haft sitzenden belarussischen Oppositionspolitiker aktiv und musste daher Belarus schnell verlassen. "Als wir in ein EU-Land kamen, dachten wir, wir sind frei und sicher. Aber was nun passiert ist zeigt, dass wir es nicht sind", sagt Katja. Im Hintergrund läuft der zum Protestsong aufgestiegene Sowjetrock-Klassiker "Peremen" und hier und da hupen litauische Autos im Vorbeifahren und zeigen damit ihre Solidarität mit den Protesten, während die zwei Dutzend Protestierenden ein Viktory-Zeichen machen. "Lukaschenko will sich revanchieren und wir alle hier sind potentielle Opfer", glaubt Katja.

Die 25-jährige Minskerin Katja bastelt Papierflieger aus Protest. Bildrechte: MDR/Nowak