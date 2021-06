Der 39-jährige Piwowarow leitete bis vor Kurzem die Nichtregierungsorganisation "Offenes Russland" ("Open Russia"), die vor Jahren vom einstigen Erdölmagnaten und Kremlkritiker Michail Chodorkowski ins Leben gerufen worden war. Die Ermittlungsbehörden werfen Piwowarow vor, er sei an einer in Russland "unerwünschten Organisation" beteiligt gewesen. Er sitzt derzeit in der südrussischen Stadt Krasnodar in Untersuchungshaft.



Tags darauf nahm die russische Polizei den Moskauer Oppositionellen Dmitrij Gudkow fest, der mit Piwowarow zusammengearbeitet hatte. Dem 41-jährigen Gudkow wird zur Last gelegt, dass er und seine Verwandten die Miete für eine Gewerbeimmobilie in Moskau nicht bezahlt hätten. Gudkow wurde am Donnerstag wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Seine Anwälte teilten mit, dass die Ermittlungen gegen ihn jedoch weiterliefen.

Der russische Oppositionelle Dmitri Gudkow war im Juli 2019 schon einmal festgenommen worden, weil er an den Protesten gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten von der Moskauer Kommunalwahl teilgenommen hatte. Bildrechte: dpa