Ukraine-Russland-Konflikt Belarus: Warum das Militärmanöver mit Russland den Menschen Angst macht

In Belarus findet seit Donnerstag ein gemeinsames Militärmanöver von russischen und belarussischen Truppen statt – direkt an der Grenze zur Ukraine. Bis zum 20. Februar sollen die Übungen andauern. US-amerikanischen Angaben zufolge hat Moskau rund 30.000 Soldaten nach Belarus abkommandiert und zusätzlich Luftabwehrsysteme dorthin verlegt. Unsere Ostbloggerin in Minsk, Anna Zaitseva, fasst in drei Fragen und Antworten zusammen, was die belarussische Bevölkerung von der Sache hält.