Obwohl die Strafen verschärft worden sind, gaben sich die Protestierenden damit nicht zufrieden und kündigten neue Demonstrationen an. Bei der Protestkundgebung am 8. August blieben für den 38-jährigen Kaufmann aus Sofia, Dimiter Kostow, trotz der Gesetzesänderungen viele Fragen unbeantwortet: "Was heißt hier '60 Tage'? Die Definition für ein intimes Verhältnis nur zwischen Mann und Frau ist zudem diskriminierend. Was ist mit den gleichgeschlechtlichen Partnerschaften? Warum bleiben sie außen vor? Es ist doch egal, mit wem man zusammenlebt. Jeder hat ein Recht auf Schutz gegen Gewalt", sagte Kostow, einer von Tausenden Demonstranten am Dienstagabend vergangener Woche vor dem Justizpalast in der Hauptstadt.