Auch die Mitglieder des Schleusernetzes kennen sich nicht und werden zudem oft ausgetauscht. "So kommt man ihnen nicht auf die Spur", sagt der Experte. Ein weiterer Vorteil des verschwiegenen Hawala-Systems: "Da das Geld an die Schleuser nur dann ausgezahlt wird, wenn der Migrant sein gewünschtes Endziel erreicht hat, verliert er es nicht, wenn er beim versuchten Grenzübertritt scheitert, und kann es immer weiter versuchen, bis er es endlich schafft."

Die Ermittlungen haben besonders dreiste Methoden für den Transit durch Bulgarien ans Licht gebracht – illegale Migranten sind mit Krankenwagen und sogar mit Leichenwagen von der bulgarisch-türkischen Grenze im Südosten bis nach Serbien im Nordwesten transportiert worden. "Jeder zahlte zwischen 2.000 und 10.000 Euro", gab die Chefin der Grenzpolizei Rossiza Dimitrowa bekannt. Der Sicherheits- und Migrationsexperte Tihomir Beslow ergänzt gegenüber dem MDR: "Neu im Vergleich zu 2015 sind die vielen ausländischen Schleuser. Sie kommen aus Georgien, Serbien, Nordmazedonien, der Türkei, Rumänien, der Ukraine und sogar aus Polen und Westeuropa." Auch wenn die laufende "Hawala"-Razzia erste Erfolge gegen Schleuser vorweisen kann, bezweifelt der Experte, dass Bulgarien mit der illegalen Migration allein fertig werden kann. "Bei so einem Netz hat kein einziges Balkanland die Kapazität, alle Schleuserbanden zu zerschlagen. Das ist schwerste organisierte Kriminalität", so Beslow.

Seit dem vergangenen Jahr beklagt die Polizei einen dramatisch steigenden Migrationsdruck auf Bulgarien. "Wir hatten knapp 100.000 versuchte illegale Grenzübertritte in nur einem Jahr. Das ist fünf Mal so viel wie im Jahr zuvor", gab der Staatssekretär im Innenministerium Peter Todorow bekannt.

Höhepunkt der Migrationskrise 2015: Illegale Migranten kampieren in der Türkei in der Nähe der bulgarischen Grenze, die hier zugleich EU-Außengrenze ist. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press

Anfang November vorigen Jahres wurde ein bulgarischer Grenzbeamter an der Grenze zur Türkei erschossen. Noch ist unklar, ob es sich dabei um einen tragischen Zwischenfall handelte, bei dem ein türkischer Hirte mit seinem Luftgewehr in Richtung der bulgarischen Patrouille geschossen haben soll, wie die türkischen Ermittler behaupten.



Zwei Wochen nach diesem tödlichen Zwischenfall starb ein weiterer Polizist, diesmal bei einer Verfolgungsjagd mit illegalen Migranten in der Hauptstadt Sofia. Das Innenministerium und die Staatsanwaltschaft ermitteln allerdings auch gegen mindestens zehn Beamte der Grenzpolizei, die am Schleusergeschäft möglicherweise mitverdient haben. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, dass die bulgarische Grenzpolizei völkerrechtswidrige Pushbacks durchführt, also gestellte Migranten ohne Überprüfung ihres Asylantrags wieder in die Türkei abschiebt. Beamte sollen Migranten zudem mit unverhältnismäßiger Härte behandeln.