Ein Bulgare bei der Stimmabgabe im April. Nun darf er zum zweiten Mal in diesem Jahr das Parlament wählen. Bildrechte: dpa

Kaum hatten die bulgarischen Wähler am 4. April gesprochen, da zeichneten sich auch schon Neuwahlen ab. Noch am Wahlabend war abzusehen, dass es im zersplitterten Sechs-Parteien-Parlament wegen gegenseitiger Abneigungen und Ausschlusskriterien keine Chance auf eine Regierungsmehrheit gibt.

"Im nächsten Parlament wird es nicht einfacher werden", sagt der Politikwissenschaftler Antonij Galabow von der Neuen bulgarischen Universität in Sofia. Denn auch jetzt stehen sich die Lager unversöhnlich gegenüber. So heißt es: Borissows GERB gegen alle anderen.

Unter "den anderen" hat die populistische Formation Ein Volk (ITN) des TV-Showmasters Slawi Trifonow, der politisch völlig unberechenbar ist, die Nase vorn. Seine ITN hat neben der Ablehnung Borissows kaum eigene politische Inhalte, sie ist eine reine Protestpartei. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass ITN am Sonntag die stärkste Kraft im Parlament werden könnte. Das Meinungsforschungsinstitut Trend prognostiziert ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen GERB (21,7 Prozent) und ITN (20,2 Prozent).

Ein politischer Dauergegner von GERB ist außerdem die sozialistische Partei BSP. Die jüngsten Umfragen deuten jedoch nicht darauf hin, dass diese Anti-GERB-Parteien bei den Wahlen am Sonntag zusammen eine Regierungsmehrheit erreichen.

Hier herrschen ungewisse Mehrheiten: das Parlamentsgebäude in Sofia. Bildrechte: IMAGO

Bei den Vorwürfen geht es um die unzulässige Vergabe von Krediten, Ungereimtheiten bei der Auftragsvergabe für den Bau einer Autobahn und den Vorwurf, die Regierung habe Oppositionspolitiker abgehört. Anklagen oder gar Urteile gab es in diesen Fällen jedoch nicht. Bislang basieren die vermeintlichen Skandale nur auf Vorwürfen der neuen Übergangsregierung.

Politikexperte Galabow glaubt daher, dass es der Übergangsregierung bei diesen Enthüllungen weniger um die wirksame Bekämpfung der Korruption und Vetternwirtschaft geht, die unter der langjährigen Regierung von Ex-Premier Borissow entstehen konnte. "Vielmehr wollen die neuen Politiker den Platz von Borissow einnehmen", so der Politologe. Er glaubt, es handle sich um ein reines Wahlkampfmanöver.

Dabei gibt es in der Korruptionsbekämpfung genug zu tun: Anfang Juni verhängten die USA weitreichende Sanktionen gegen drei exponierte bulgarische Geschäftsleute und 64 ihrer Unternehmen. Der Vorwurf der Bestechlichkeit betrifft unter anderem EU-Gelder, die in den Händen der bulgarischen Mafia und mächtiger Oligarchen gelandet sein sollen.

"In Bulgarien wird die Korruption leider einfach hingenommen", sagt Antonij Galabow: "Auch über 30 Jahre nach der Wende kann sich keine kritische Masse in der Bevölkerung bilden, die dieses politische Modell abschafft und eine Richtungsänderung in der Politik herbeiführt."