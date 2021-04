Im Vorfeld der Wahlen als die "große Unbekannte" bezeichnet, schaffte es Trifonows populistische Partei, das Protestlager anzuführen. Im Zuge der monatelangen Demonstrationen von Regierungsgegnern im Sommer hatten sich mehrere Protestbündnisse gegründet, drei davon sind nun im neuen bulgarischen Parlament vertreten, ohne jedoch gemeinsam eine Regierungsmehrheit erreicht zu haben. Diese verfehlte auch der Wahlsieger, die proeuropäische Mitte-Rechts-Regierungspartei GERB. Wenn das Parlament am 15. April zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, erhält die GERB den Auftrag zur Regierungsbildung, so wie es die Verfassung vorsieht. Die Parteispitze kündigte an, dazu bereit zu sein, auch wenn die Aussichten auf Unterstützung durch die übrigen fünf Parlamentsparteien sehr gering bis nichtig sind. Denn die 45. Volksversammlung in Sofia ist zweigeteilt – pro und contra Ministerpräsident Borissow, dem die Regierungsgegner Korruption und Machtmissbrauch vorwerfen. Und so ist der 61-Jährige in einem stark zersplitterten Parlament völlig isoliert, zumal seine nationalistischen Koalitionspartner von der VMRO den Sprung ins Parlament knapp verfehlt haben – sie wurden wohl für ihre Regierungsbeteiligung abgestraft. So brachte der erfahrene Politprofi Borissow noch in der Wahlnacht eine Expertenregierung ins Spiel und reichte damit der Opposition die Hand. Dieses "Friedensangebot" ist bislang nicht angenommen worden.