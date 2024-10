Wie sich die politische Krise auf das Leben in Bulgarien auswirkt, zeigt sich am Beispiel der Energieversorgung. Knapp ein Drittel des Strombedarfs in Bulgarien wird von Kohlekraftwerken gedeckt, Tendenz sinkend, wie die Zahlen aus dem laufenden Jahr zeigen. Stattdessen wächst der Anteil der erneuerbaren Energien, jedoch nicht schnell genug. Der Kohleausstieg ist für 2038 geplant und dagegen regt sich Protest, denn etwa 50.000 Familien hängen an den Jobs in den Bergbauminen. Um ihnen den Übergang in ein neues Arbeitsleben zu erleichtern, sind Mittel aus der Corona-Wiederaufbauhilfe vorgesehen. Bulgarien bekäme sie allerdings nur, wenn es sich mit konkreten Reformschritten für den Ausstieg aus der Kohle engagiert, was nur eine reguläre Regierung in Sofia tun kann. Seit dreieinhalb Jahren gibt es die aber so gut wie nie, da wegen der politischen Dauerkrise meist nur kommissarische Übergangsregierungen im Amt sind.