Keine inhaltliche Auseinandersetzung

Pandemiebedingt finden in Bulgarien keine Wahlveranstaltungen statt. Die politische Auseinandersetzung – soweit es sie gibt – hat sich in die sozialen Medien verlegt. Doch es mangelt an Themen. Grundsätzliche Fragen nach Wirtschaft, Sozialem, Energie oder Klimaschutz werden kaum diskutiert. So kommt Covid-19 eine Hauptrolle zu. Der bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow wird wohl auch zukünftig sagen, wo es langgeht. Bildrechte: IMAGO / photonews.at

Lockdown, um Wahl zu gewinnen?

Monatelang ging Bulgarien europaweit beispiellos "locker" mit der Coronakrise um: Bulgariens Schulen und Kitas sowie Geschäfte, Restaurants und Fitnessstudios blieben geöffnet. Eine Woche vor der Wahl jedoch am 22. März kam der landesweite Lockdown. Offizieller Grund dafür sind die steigenden Corona-Infektionen im Land: Fast jeder Vierte der binnen 24 Stunden Getesteten erweist sich zurzeit als positiv. In dem Balkanland wurden nach amtlichen Angaben vom Donnerstag zuletzt 679 Neuansteckungen pro 100.000 Menschen binnen sieben Tagen verzeichnet. Doch viel mehr vermutet man hinter der Lockdown-Entscheidung der Regierung ein politisches Kalkül. Die politischen Gegner von Ministerpräsident Borissow werfen ihm vor, den Menschen vor der Wahl Angst zu machen, so dass die Wahlbeteiligung niedrig ausfällt. Dann – davon sind alle politischen Beobachter in Bulgarien überzeugt – werden am Sonntag nur die Stammwähler zur Urne gehen und das dürfte der Regierungspartei den Wahlsieg bringen. Laut Umfragen, die jedoch vor dem Lockdown durchgeführt worden sind, liegt die erwartete Wahlbeteiligung bei 52 Prozent.

Neuwahlen nicht ausgeschlossen